Düzce’de pazaryerinde yer bulamayan tuhafiyeciler için yeni pazaryerinin yanında kapalı bir pazar yeri temeli daha atıldı. Kısa süre içerisinde tamamlanması planlanan pazar yeri kış aylarında zorluklar yaşayan tuhafiyecilere tahsis edilecek.

Düzce Belediyesi Aziziye Mahallesi’nde Tuhafiyeciler Pazaryeri’nin temelini törenle attı. Merkez pazaryerinin yanı başında yükselecek olan tuhafiyeciler pazaryeri toplam 3 bin 800 metre kare alana sahip olacak. Temel atma törenine Vali Selçuk Aslan, AK Parti Düzce Milletvekilleri Ayşe Keşir ve Ercan Öztürk, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ile il protokolü katıldı.

"Tuhafiyeci arkadaşlarımız kış öncesi burayı kullanacak"

Yeni pazaryeri projesinde tuhafiyecilerinde olduğunu düşündüğünü ama sadece sebze ve meyvecilerin olduğunu görünce hemen böyle bir proje hazırladıklarını ve kendi öz kaynakları ile tuhafiyeciler için pazaryerinin temeli atıldığını belirten Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, "Kendi gücümüzle özkaynaklarımızla yapmaya karar verdik. Projesi tamamlandı, şimdi başlıyoruz. Burası 81 gün sonra diyor arkadaşlar ama, siz bir ay daha ilave edin. Kışa girmeden önce tuhafiyeci arkadaşlarımız burada, pazaryerinde faaliyete başlayacaklar. Burası aynı zamanda fuar alanı olacak. Toplam 4 bin metrekare kapalı alanı olan bir pazaryeri olacak. Merkez pazaryerinin çatısını güneş panelleri kurmaya uygun olacak şekilde dizayn ettik. Geçen ay meclisten bir karar çıkardık. Yine iller bankasından çok düşük faizle, çatıya güneş paneli koymak üzere kredi kullanıyoruz. Onaylar tamamlandı, her şey bitti. Yaklaşık 28 milyon liralık daha önce yapılan pazaryerinin çatısına güneş panelleri koyacağız. Yani bir şey yaparken çok fonksiyonlu düşünüyoruz. Güneş paneli elektrik üretecek, ihtiyacımızı karşılayacak. Burası sadece bir pazaryeri değil, aynı zamanda fuar alanı olacak. Yine burada parklarımız var. Sağlı sollu araç park yeri olacak. Aziziyelilerin parkları da olacak projenin içerisinde" şeklinde konuştu.

"1 yıl içerisinde temeli atılıyor"

Yaklaşık 1 yıl önce Sebze ve Meyve Pazaryerinin açılışının yapıldığını ve tuhafiyecilerin de bir yer istediğini belirten Düzce Valisi Selçuk Aslan, sadece bir yıl içerisinde binanın temelinin atıldığını belirterek, "Tuhafiyeciler pazaryeri ile ilgili olarak. 18 Ağustos 2023 tarihinde Düzce’de görevime başladım. Karşıdaki pazaryerimizde Mart 2024 içerisinde açmıştık. Tuhafiyecilerimiz beni ziyarete geldiler, biraz sitemlerini dile getirdiler. Kıymetli başkanımızı aradım. Böyle bir hüzünlenme var dedim "Planlamamız içerisinde, en kısa zamanda bu kardeşlerimizin talepleri yerine gelecek" dedi. Hakikaten ben tebrik ediyorum. Bakın bir yıl geçti, büyük çaplı bir yatırım. Devlette tasarruf tedbirlerinin devrede olduğu bir dönemde hakikaten finansman bulmakta zorlandığımız bir denklemde ben başkanımızı tebrik ediyorum. Hemşehrilerimize, pazar esnafımıza hayırlı uğurlu olsun. Burası sadece bir pazaryeri değil, aynı zamanda fuarların ve panayırların da yapılacağı bir cazibe noktası. Düzce’nin dinamizmine yakışacak bir hizmet oldu. Tekrar hayırlı ve uğurlu olsun diyorum" dedi.

Düzce il Müftü Yardımcısı Talha Demirkaya’nın yaptığı dua sonrası temel atma töreni gerçekleşti.