Acıbadem Kayseri Hastanesi tarafından hastanede görev yapan hekimlere yönelik Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Acıbadem Kayseri Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Yasemin Ersoy, toplantıda hekimlere KKKA hastalığı hakkında bilgiler verdi. Prof. Dr. Ersoy, "Kırım Kongo Kanamalı Ateşi’ni konuştuk bugün. Son zamanlarda vaka ve ölümlerle sıkça gündeme gelen bir konuydu. Bu konuda hekimlerimizle hem akla getirmek, farkındalığı arttırmak ve çok farklı klinik tablolarla karşımıza çıkma ihtimaline karşı hep beraber tartışmak amacıyla bu toplantıda bu konuyu konuştuk. Aslında Kırım Kongo’nun endemik olduğu bir ülkede yaşıyoruz, sık görülen bir ülkede yaşıyoruz. Vaka sayılarının çok olduğu bir ülkede yaşıyoruz ve çok farklı klinik tablolarla karşımıza gelebilir. Birçok uzman hekim arkadaşımız, acil çalışanlarımız bu hastalarla karşılaşabilir ve akla Kırım Kongo’yu getirmek yönünde bir hatırlatma olduğunu düşünüyorum. Bu yönden de faydalı olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.