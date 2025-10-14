Dilek Çimen, 20 yaşında yaşadığı omurilik rahatsızlığı yüzünden yürüme kabiliyetini kaybetti. Ama yaşama azmini asla kaybetmedi. Dayısının kendisine hediye ettiği fotoğraf makinesi ile hayata tutundu, çektiği fotoğraflarla ilk kişisel sergisini açtı.

"15 Şubat’ta Erzurum’da dünyaya geldim. Beş kardeşli, sevgi dolu bir ailenin dördüncü çocuğu olarak mutlu bir çocukluk yaşadım" diyerek sözlerine başlayan Fotoğraf Sanatçısı Dilek Çimen, açtığı ilk kişisel sergisinde yoğun bir ilgi ve katılımla karşılaştı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Engin ev sahipliğinde İbrahim Erkal Kültür ve Sanat Merkezi’nde, küratörlüğünü Canan Şimşek ve Murat Kaya’nın yaptığı serginin açılışına; Erzurum Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Palandöken Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Akarsu, Uzundere Belediye Başkanı Halis Özsoy, Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Yer, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Bilgi Teknoloji ve İletişim Bölge Müdürü Tutku Çakır, Yakutiye Belediye Başkan Vekili Hanifi İspirli, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdür V. Ahmet Polat, ERVAK Başkanı Erdal Güzel, Kızılay Başkanı Hüseyin Bekmez, Ak Parti İl Başkan Vekili Celal Çelik ve davetliler katıldı.

Hediye fotoğraf makinesi hayatını değiştirdi

Geçirdiği rahatsızlık sonucu 20 yaşında tekerlekli sandalye ile yaşamını sürdürmek zoruna kalan ve dayısının kendisine hediye ettiği fotoğraf makinesi ile umutlanan Fotoğraf Sanatçısı Dilek Çimen, "21 Eylül 1998’de omurilik rahatsızlığı nedeniyle yürüme yetimi kaybettim. Bu tarih, benim için bir son değil; yeni bir hayatın, yeni bir başlangıcın kapısı oldu. Yürüyemeyecek üzüntüsüne kapılmak yerine, hayatıma başka yollarla tutunabileceğime inandım. Önce yarım kalan eğitimimi tamamladım, ardından güzel bir tevafukla karşıma çıkardığı fotoğraf sanatıyla tanıştım. Başlangıçta hobi olarak başlayan fotoğraf yolculuğum, zamanla tutkuma dönüştü. Erfod (Erzurum Fotoğraf Sanatı Derneği) bünyesinde iki fotoğraf sunumu gerçekleştirdim. Ayrıca Erfod’un Cumhuriyet’in 100. Yılı sergisinde ve Mafsad’ın (Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği) Anneler Günü özel sergisinde fotoğraflarımla yer aldım. Erzurum Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen Erzurum Fotomaraton’da ve Ankara Keçiören Belediyesi’nin "19 Mayıs Coşkusu" fotoğraf yarışmalarında dereceler elde ettim. Dijital platform dergileri olan Portfoliomag_tr. Photoline ve Onsystemyollarda_tr’de fotoğraflarım yayımlandı" dedi.

"Fotoğraf bana yeniden doğuş oldu"

Sevdalısı olduğu memleketim Erzurum’u kendi gözünden, kendi kadrajından sunmak için ilk kişisel sergisini açtığını vurgulayan Dilek Çimen, "Fotoğraf, bana yeniden doğuş oldu; hayatlara ve duygulara uzaktan bakarken bile çoğaldığımı, iyileştiğimi gördüm. Bu sergiye vesile olan, destekleriyle beni yalnız bırakmayan Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ne ve emeği geçen herkese en içten teşekkür ederim" konuştu.