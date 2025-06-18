Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Kahverengi Kokarca ile Mücadele Sektör Toplantısı düzenlendi.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Çarşamba Öğretmenevinde düzenlenen ‘Kahverengi Kokarca ile Mücadele Sektör Toplantısı’nda, hedefin 2025 yılı içerisinde bir milyon adetten fazla samuray arısı üretim ve salımını gerçekleştirmek olduğu ifade edildi.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Dr. Ersin Dilber tarafından katılımcılara, kahverengi kokarca ile mücadelede yapılan çalışmalar, biyoteknik mücadele, yaşam alanlarında mücadele ve ortak alanlar da kimyasal mücadele hakkında sunum gerçekleştirildi.

Çarşamba Öğretmenevinde yapılan toplantıya ayrıca, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay, Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam da katıldı.