Hatay Büyükşehir Belediyesi araç filosuna katılan 2 gezici sağlık aracı ilgili birime teslim edildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), ulusal ve uluslararası kuruluşlarla yaptığı işbirlikleri ile hizmetlerini ve araç filosunu genişletmeye devam ediyor. Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından geliştirilen proje kapsamında 2 adet Gezici Sağlık Aracı’nın Almanya ASB kurumundan Hatay Büyükşehir Belediyesine devredilmesi hususunda protokol imzalandı.

HBB Genel Sekreteri Hayrettin Güngör ve Almanya ASB Kurumu tarafından imzalanan protokol törenine Genel Sekreter Yardımcıları Mehmet Öktem ve Uğur Kandemir, Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Mehmet Mursaloğlu, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı Bahattin Toptaş, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Nejdet Yeşildal, Alman ASB Kurumu Hatay Proje Koordinatörü Melis Hayriye Rocksien ve Danışman Olaf Rocksien yetkilileri katıldı.

Törenin ardından Alman heyeti tarafından hibe edilen iki adet Gezici Sağlık Aracı Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi yetkililerine teslim edildi.