Uyuşturucu madde satıcılarına yönelik Antalya’da son iki haftadır devam eden operasyonlarda 107 torbacı yakalandı. Torbacılardan 104'ü tutuklanırken, 3'ü hakkınd aadli kontrol kararı verildi.ANKARA (İGFA)- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NARKOKAPAN-ANTALYA operasyonumuzda 107 torbacı gözaltına alındığını duyurdu.

Özellikle gençlerimize musallat olan mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan “Torbacı’’ diye tabir edilen sokak satıcılarını hedef aldıklarını belirten Bqakan Yerlikaya, hazırlığı 4 ay süren operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.

4 ay boyunca, adeta ANTALYA'nın bir kez daha röntgenini çektiklerini ifade eden Bakan Yerlikaya, saha çalışmaları ve analizlerim büyük titizlikle gerçekleştirdiklerini belirterek, "Şüphelileri teknik ve fiziki takiple izledik. İşlenen suçlara dair tüm faaliyetleri tek tek delillendirdik. Ve düğmeye bastık" dedi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1935562247402553638

Antalya'nın Manavgat, Alanya, Kaş, Finike, Elmalı, Korkuteli ve Serik ilçelerinde Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Analiz ve Takip Timleri dahil 645 Jandarma personeli ve 5 özel eğitimli narkotik köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenlendiğini duyuran Bakan Yerlikaya, operasyonlarda gözaltına alınan 107 torbacıdan 104'ünün tutuklandığını, 3'ü hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini açıkladı.

Gençlerin hayatını çalmaya cüret eden, zehir tacirlerine, bir kez daha net bir şekilde gösterdiklerini ifade eden Bakan Yerlikaya, "Girdiğiniz sokak, çıkmaz sokaktır! Gençlerimize dokunmaya kalkarsanız, bunun bedelini hukuk önünde ödersiniz" diyerek, zehir tacirleriyle; ülkemiz ve insanlık adına mücadelede kararlılık mesaj verd,