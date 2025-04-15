Muğla’nın Bodrum ilçesinde hazine arazisine yapılan 3 katlı kaçak villa ekipler tarafından yıkıldı.

Edinilen bilgiye göre, Mumcular Gölbaşı Mahallesi’ndeki hazine arazisine S.Y. tarafından 2018 yılında 10 gün içerisinde kaçak yapı dikildi. 3 katlı binanın çevresine depo gibi eklentiler yapıldı. Kaçak yapıyla ilgili, yasal işlemlerin ardından yıkım kararı verildi. Karar, aylar öncesinde S.Y.’ye yazılı ve sözlü olarak birkaç kez tebliğ edilmesine rağmen tahliye işlemi yapılmadı. Tahliyenin yapılmaması üzerine bugün Milli Emlak Müdürlüğü, Bodrum Belediyesi ve jandarma ekipleri tahliye ve yıkım için bölgeye gitti. Kaçak binayı yapan vatandaş, tahliye ve yıkımı kendisinin yapacağını ifade etti. Ekipler ise kendisine aylardan bu yana tebliğin yapılmasına rağmen bir adım atılmadığını, tahliye ve yıkımın bugün gerçekleşeceğini iletti.

Bina içerisinde yatağa bağımlı hastanın evden alınıp hastaneye götürülmesi için 112 Acil Sağlık ekipleri eve geldi. Hasta kadın ambulansla hastaneye götürüldü. Eşyaların tahliyesinin ardından yıkıma geçildi. Hazine arazisindeki kaçak bina, ekipler tarafından yıkıldı. İnşaatı yapan kişiye para cezası kesildiği öğrenildi.