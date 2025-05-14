Ege Bölgesi’nin en büyük ve en modern Hayvan Yaşam Merkezi’nin ilk etabı, 15 Mayıs Perşembe günü saat 17.00’de kapılarını açıyor.

Manisa’nın uzun süredir çözüm bekleyen sokak hayvanları sorununa nefes aldıracak Hayvan Yaşam Merkezi’nde çalışmalar hız kazandı. Hayvanların yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefleyen, 117 dönümlük bir alan üzerine inşa edilen merkezin inşaatı tamamlanan yüzde 50’lik bölümü 15 Mayıs Perşembe günü saat 17.00’de düzenlenecek törenle hizmete açılacak. Merkez yalnızca sahipsiz hayvanların barınma ihtiyacını karşılamakla kalmayacak; sağlık, rehabilitasyon ve sosyal ihtiyaçlarını da kapsayan bütüncül bir hizmet anlayışıyla faaliyet gösterecek. Merkez bünyesinde geniş ve ferah barınakların yanı sıra tam donanımlı bir veteriner kliniği, iki ameliyathane ve bir laboratuvar da yer alıyor. Hayvan Yaşam Merkezi sayesinde, Manisa’daki sahipsiz hayvanların kısırlaştırılması, tedavi edilmesi ve tehlikeli türlerin kontrol altına alınması sağlanacak. Bu kapsamlı proje, hayvan dostlarımızın daha sağlıklı, güvenli ve mutlu bir yaşam sürmelerini hedefliyor.

‘Hayvanlarımız için bir yuva inşa ettik’

Açılışa tüm hayvanseverleri davet eden Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, konuya ilişkin yaptığı açıklamada; "Manisa’mıza, can dostlarımıza yakışır bir yaşam merkezi kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hayvanlarımız için yalnızca bir barınak değil, onların sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürebileceği yuva inşa ettik. Tüm vatandaşlarımızı 15 Mayıs Perşembe günü saat 17.00’de gerçekleşecek açılışımıza bekliyoruz."