Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen KYGM Kızlar Türkiye Basketbol Şampiyonası, Karabük’te düzenlenen açılış seremonisiyle başladı.

Yenişehir Merkez Spor Salonu’nda gerçekleştirilen açılış törenine, Sivas, Malatya, Samsun, Kilis, İstanbul, Karaman, Edirne ve Kütahya’dan gelen takımlar katıldı.

12-18 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek şampiyonada genç sporcular, centilmenlik ve dostluk içinde mücadele edecek.

Açılış programında konuşan Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, tüm takımlara başarılar dileyerek, organizasyonun gençler arasında dayanışmayı artıracağını belirtti.

Güven’in konuşmasının ardından, şampiyonaya katılan sporculara ve davetlilere çeşitli hediyeler takdim edildi.

Seremoniye İl Müdürü Coşkun Güven’in yanı sıra Yurt Hizmetleri Müdürü Mehmet Özkeskin, Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Özcan, Gençlik Hizmetleri Müdürü Hüseyin Bilicioğlu, ilçe ve yurt müdürleri, şube müdürleri ile sporcular da katıldı.