Bayburt Valiliği koordinesinde İl Özel İdare tarafından yapımı devam eden ’Hayvan Bakım Evi ve Doğal Yaşam Alanı’ projesinde sona gelindi. Yüzde 85’i tamamlanan projeyle sokak hayvanları için kapsamlı yaşam alanları oluşturuluyor.

Vali Mustafa Eldivan, Hayvan Bakım Evi ve Doğal Yaşam Alanı inşaat sahasında incelemelerde bulunarak, devam eden çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı. Sokak hayvanlarına modern ve kapsamlı bir yaşam alanı sunmayı hedefleyen projenin yüzde 85’lik kısmının tamamlandığı belirtildi.

Hayvan Bakım Evi ve Doğal Yaşam Alanı içerisinde muayene odası, ameliyat odası, ameliyat sonrası bakım alanı, yaralı hayvan bakım odası, karantina alanları, işçi odası, veteriner hekim odası, depo, idare odası, hayvan atığı ve tıbbi atık alanları gibi birçok bölüm yer alıyor.