Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış, kısa sürede yerini doluya bıraktı. Yağış nedeniyle tarım arazilerinde zarar meydana geldi.

Hayrabolu ilçesine bağlı Umurça Mahallesi’nde etkili olan dolu yağışı, ekili alanlara zarar verdi. Bölgedeki buğday ve ayçiçeği tarlaları doludan olumsuz etkilendi. Durumun bildirilmesi üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme yaptı. Yapılan hasar tespit çalışmalarında, 60 dekar ayçiçeği ve 70 dekar buğday ekili alanın zarar gördüğü belirlendi.