Tokat’ta evde geçirdiği kaza sonucu parmaklarında kısmi kopma meydana gelen çocuk, helikopter ambulans ile Ankara’ya sevk edildi.

Tokat’ta meydana gelen bir kaza sonucu 3 yaşındaki erkek çocuğun sol el parmaklarında kısmi kopma meydana geldi. Olay sonrası Tokat Devlet Hastanesi’nde ilk müdahalesi yapılan küçük çocuk, durumunun ciddiyeti nedeniyle ileri tedavi ve mikrocerrahi operasyon gerekliliği doğrultusunda Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopter ile Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ne nakledildi. Sağlık yetkilileri, çocuğun nakil sürecinin sorunsuz şekilde gerçekleştiğini ve Ankara’daki uzman ekiplerin tedavi sürecini devraldığını bildirdi.