Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde hayırsever bir iş adamının katkılarıyla yapımı süren 12 sınıflı ilkokulun yeni eğitim-öğretim döneminde hizmete açılması hedefleniyor.

Hayrabolu ilçesinde hayırsever iş adamı Ramazan Kemal Kurt’un katkılarıyla yapımı devam eden 12 sınıflı Hasan Basri Kurt İlkokulu’nun inşaatı hızla ilerliyor. İlçeye kazandırılacak bu modern okulda öğrencilerin daha iyi şartlarda öğrenim görmesinin sağlanacağı ve okulun bölgedeki eğitim kalitesini artıracağı belirtildi. İnşaatın kısa sürede tamamlanarak, yeni eğitim-öğretim döneminde hizmete açılması hedefleniyor.