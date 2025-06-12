Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde buğday ve arpa tarlalarında hasat zamanı yaklaşırken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden vatandaşlara önemli bir uyarı geldi.

Yapılan açıklamada, yaz aylarında artan yangın riskine dikkat çekilerek, "Bir kıvılcım, bir yıllık emeği yok edebilir. Anız yakmayalım, sigara izmariti atmayalım, tedbiri elden bırakmayalım" denildi.

Tarım arazilerinin korunmasının hem üretici hem de çevre açısından hayati öneme sahip olduğu belirtilen açıklamada, vatandaşların daha duyarlı davranmaları çağrısı yapıldı.