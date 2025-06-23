SAMSUN (İHA) – Samsun’un Canik Belediyesi’nin yaz tatilinde çocukları ve aileleri camilerin manevi atmosferinde bir araya getirdiği ’Haydi Güle Oynaya Camiye Gel Projesi’nde başvuru süresi 27 Haziran tarihine kadar uzatıldı.

Aile bağlarının güçlendirilmesi, milli ve manevi yönleri güçlü nesillerin yetişmesinin hedeflendiği proje çerçevesinde, yaz tatilinde camiye giden çocuklara ve gençlere bisiklet, el oyun konsolu, kulak üstü bluetooth kulaklık, kırtasiye seti ve akıllı saat hediye edilecek.

İlçede geleneği sürdürdüklerini ve bu yıl da yaz tatilinde camilere gelen çocukları ve gençleri birbirinden özel hediyelerle buluşturacaklarını ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Canik’imizde geleneği sürdürüyor, bu yıl da ailelerimizle, çocuklarımızla ve gençlerimizle camilerimizin manevi ikliminde bir araya geliyoruz. Aile Yılı’nda ayrı bir öneme sahip olan projemiz vesilesiyle aile bağlarının ve aile içi iletişimin güçlenmesine katkılar sunarken, çocuklarımızın ve gençlerimizin neşesine ortak olacağız. Camilerimizi neşeyle dolduran çocuklarımızı ve gençlerimizi hediyeleriyle buluşturacağız" dedi.

2025 yılında 4 bin çocuk ve gencin katılım sağlamasının beklendiği projede başvurular, belediyenin internet adresi üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Başvuruların 27 Haziran tarihine kadar uzatıldığı projede katılım şartlarında belirtilen tarih aralığında 30 gün boyunca camiye giden ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bisiklet, el oyun konsolu, kulak üstü bluetooth kulaklık, kırtasiye seti ve akıllı saat hediye edilecek. Proje hakkında detaylı bilgi ve katılım şartları, başvuruların gerçekleştirildiği belediyenin ilgili internet adresinde yer alıyor.