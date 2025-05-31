Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri, Adapazarı Yenikent Halk Eğitimi Merkezi’nde düzenlenen açılış programıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, protokol konuşmalarıyla devam etti. Ardından Türk Halk Müziği dinletisi, halk oyunları gösterisi ve "Bahar Esintileri" adlı defile izleyicilere sunuldu. Sakarya Valisi Rahmi Doğan’ın riyasetinde gerçekleştirilen kurdele kesimiyle açılan yıl sonu sergisinde, kursiyerlerin el emeği göz nuru eserleri sergilendi. Sergi sonrasında takı, deri ve çiçek atölyelerinde uygulamalı çalışmalar yapıldı. Program çerçevesinde sergilenen çalışmalar, halk eğitimi merkezlerinin sadece mesleki beceri kazandırmakla kalmayıp aynı zamanda kültürel üretime de katkı sunduğunu ortaya koydu. El sanatları, giyim, müzik ve sahne performansları gibi alanlarda yapılan etkinlikler, kursiyerlerin yıl boyunca edindikleri bilgi ve becerileri paylaşmalarına imkan tanıdı. Bu yönüyle halk eğitimi merkezlerinin hem bireysel gelişimi desteklediği hem de geleneksel zanaat ve kültürün yaşatılmasına katkı sağladığı gözlemlendi.

Emeği geçen tüm eğitim paydaşlarına teşekkür ederek Hayat Boyu Öğrenme Haftası’nın hayırlı olmasını temenni eden Vali Doğan, "Eğitim, hayatın her aşamasında devam eden bir yolculuktur. Bu yolculuk bireyleri sadece bilgiyle değil; beceriyle, değerlerle ve sorumluluk bilinciyle donatır. Sakarya’da halk eğitimi faaliyetlerinin toplumun her kesimine ulaştığını görmekten memnuniyet duyuyorum" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş konuşmasında, Hayat Boyu Öğrenme Haftası’nın bireysel gelişimin yanı sıra toplumsal dayanışmaya da katkı sunduğunu belirterek, Sakarya genelinde her yaş grubuna hitap eden binlerce kursla vatandaşlara ulaştıklarını ifade etti. Bu çerçevede Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin sunduğu vizyonla eğitimin bilgi temelli anlayıştan değer ve beceri odaklı, bütüncül bir yaklaşıma evrildiğini vurguladı. Hafta boyunca tüm okul ve kurumlarda, hayat boyu öğrenme temalı etkinlikler, sergiler, panolar ve farkındalık çalışmaları gerçekleştirilecek. Ayrıca açılış programına; Sakarya Valisi Rahmi Doğan ve İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş’ın yanı sıra protokol üyeleri, öğretmenler, kursiyerler ile vatandaşlar katıldı.