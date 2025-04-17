Balıkesir’in Havran ilçesinde, Tüm Akıl ve Zekâ Oyunları Federasyonu ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında düzenlenen Türkiye Akıl ve Zekâ Oyunları Turnuvası Ortaokullar Arası İlçe Finali gerçekleştirildi. Havran İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen turnuva, Havran İmam Hatip Ortaokulu Z Kütüphanesi’nde yapıldı.

İlçedeki çeşitli ortaokullardan öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen turnuvada heyecan dolu müsabakalar yaşandı. Öğrenciler, zekâ ve strateji gerektiren oyunlarda rakiplerini geride bırakmak için kıyasıya mücadele etti. Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere ödülleri, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katıldığı törenle verildi.

Ödül töreninde, başarılı olan öğrencilere madalyaları Havran Kaymakamı Enver Özderin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Aydemir ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Fesih Vural tarafından takdim edildi. Yarışmaya katılan tüm öğrencilere, ayrıca başarı ve katılım belgeleri verilirken, turnuvanın hazırlanmasında emeği geçen öğretmenler de unutulmadı.

Yapılan açıklamada, Akıl ve Zekâ Oyunları Yarışması’nın öğrencilerin sosyal gelişimlerine katkı sağladığı, zamanı verimli kullanmayı teşvik ettiği ve problem çözme becerilerini geliştirdiği belirtildi. Ayrıca bu tür etkinliklerle öğrencilerin okula olan ilgilerinin de artırılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Turnuvada başarı elde eden öğrencilerin Balıkesir’de düzenlenecek il finallerinde Havran’ı temsil edeceği bildirildi. Organizasyonda emeği geçen tüm öğretmenlere, hakemlere ve desteklerinden dolayı İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğüne teşekkür edildi.