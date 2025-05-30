Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, 17. Uluslararası MEB Robot Yarışması’nda "RC Sabit Kanat Uçak" kategorisinde Türkiye ikinciliği elde eden Edremit Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerini makamında ağırladı.

Yarışmada dereceye giren öğrenciler Nilsu Kars, Zeyneb Reyya Girgin ve Fatma Zehra Girgin ile danışman öğretmenleri Yalçın Yılık, Başkan Ahmet Çetin tarafından tek tek tebrik edildi. Başkan Çetin, öğrencilerin göstermiş olduğu azim, emek ve teknolojiye duydukları ilginin takdire şayan olduğunu belirterek, bu başarının hem Edremit hem de ülke adına umut verici olduğunu söyledi.

Ziyarette Edremit Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mahmut Bulduk ile Edremit Ticaret Odası 7. Meslek Komitesi Başkanı Sedat İnan da yer aldı. Başkan Çetin, gençlerin ilerleyen dönemlerde de başarılarının artarak devam etmesini temenni etti.