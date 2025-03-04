Balıkesir’in Havran ilçesinde, kaymakamlık tarafından şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi.

Havran Kaymakamı Enver Özderin’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa, şehit aileleri, gaziler ve aileleri ile ilçe protokolü ve kurum amirleri katıldı. Programda şehitler için dualar edilirken, birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

Kaymakam Özderin yaptığı konuşmada, "Aziz şehitlerimizin emanetleri olan kıymetli ailelerimiz ve kahraman gazilerimizle aynı sofrada bulunmaktan büyük onur duyuyoruz. Devletimiz her zaman yanınızdadır" dedi.