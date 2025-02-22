2019 yılında robotik otonom sistemler alanına giriş yapan ve bu kapsamda oluşturduğu platform ekosistemiyle birlikte insansız hava, kara ve deniz araçları üreten HAVELSAN, yeni bir insansız hava aracını (İHA) daha güvenlik güçlerinin kullanımına sundu.

HAVELSAN; insansız hava aracı BAHA’dan sonra, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın (SSB) liderliğinde başlatılan proje ve belirlediği ihtiyaçlar doğrultusunda keşif ve gözetleme yapan insansız hava aracı BULUT’u geliştirdi.

Bir süredir HAVELSAN Robotik Otonom Sistemler Merkezi’nde geliştirme faaliyetleri devam eden BULUT, Kullanıcı ve SSB temsilcilerinden oluşan Kabul Heyeti tarafından tabi tutulan testleri ve gereksinimleri başarıyla karşılayarak Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü envanterine alındı.

BULUT, içten yanmalı motoru sayesinde kesintisiz şekilde 6 saat havada kalıp, GNSS bağımsız bir şekilde keşif ve gözetleme yapabilecek.

Düşük yağmur ve kar yağışı şartlarında görev yapabilme yeteneğine sahip olan BULUT İnsansız Hava Aracı (İHA) sistemi; sahip olduğu sensörler ve yazılım sayesinde her türlü operasyon şartlarında görev yapabilecek.

Halen aktif olarak operasyon bölgelerinde güvenlik güçleri tarafından kullanılan ve 5 kilogram faydalı yük kapasitesi bulunan BULUT, 80 kilometre mesafeye kadar veri paylaşabiliyor.

Dikey iniş kalkışı elektrikli motor sistemiyle yapan BULUT; keşif gözetleme görevini içten yanmalı benzinli motorla yapıyor ve 6 saate kadar havada kalabiliyor.

Hareketli nesne algılama ve kaçınma, çarpışma önleme, anti jamming gibi operasyonel özellikleri bulunan BULUT; sınır ve sahil devriyesi, kaçakçılık ve terörle mücadele, emniyet ve güvenlik, narkotik tespiti, termal ölçümleme, orman yangınlarına müdahale, afet sonrası arama kurtarma, çevre kirliliği tespiti, tarım faaliyetleri, petrol ve doğalgaz boru hattı güvenliği, enerji hatları kontrolü, arama kurtarma operasyonları gibi pek çok farklı alanda kullanılabilecek.

Tam otonom uçuş yapabilen ve pistten bağımsız kalkış-iniş yapabilen BULUT; EO/IR/LRF entegre kamera sistemi ve yer kontrol istasyonundan başka bir yer kontrol istasyonuna görevi devretme imkânı sağlayan handover özelliğiyle güvenlik güçlerinin çok önemli bir ihtiyacını karşılıyor.

BULUT ile ilgili değerlendirmeler yapan HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın beklentilerine uygun, sahada operasyonel üstünlük sağlayan bir sistem geliştirdiklerini belirterek, "Başkanlığımızın ve güvenlik güçlerimizin yeni insansız hava aracımız BULUT’un gelişiminde çok katkısı oldu. BULUT’un kısa sürede envantere giren ve bugün sahada bilfiil kullanılan bir ürün olmasının en önemli nedeni ise bu beklentilere ekibimiz tarafından çok hızlı karşılık verilmesiydi. Emeği geçen herkesi kutlarım" şeklinde konuştu.

HAVELSAN Simülasyon, Otonom ve Platform Yönetim Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Muhittin Solmaz ise şirket olarak ilk insansız hava aracı deneyimlerinin BAHA olduğunu, geride kalan 3 yıllık deneyim sonucunda geliştirdikleri BULUT’un güvenlik güçlerinin gücüne güç kattığını belirterek, "BAHA’nın saha tecrübesiyle ortaya çıkardığımız BULUT, kendi alanında dinamikleri değiştiren bir oyuncu olacak. Buna yürekten inanıyoruz" dedi.

HAVELSAN Ürün Geliştirme ve ELD Direktörü Veysel Ataoğlu da, BULUT’un aktif şekilde operasyon bölgelerinde kullanıldığını, ekiplerinin bu bölgelerdeki geri bildirimleri anında alarak üründe iyileşmeleri sürdürdüklerini belirterek, "İnsansız sistemlerde BARKAN ve BAHA’dan sonra, BULUT da Savunma Sanayii Başkanlığımız ve güvenlik güçlerimiz tarafından çeşitli kabulleri tamamlanarak envantere girmeyi başardı. Farklı versiyonları üzerinde de çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.