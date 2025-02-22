Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin, Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen REMEDIES-2 programı kapsamında hibe almaya hak kazandığı ‘Plastiksiz Mersin Sahilleri İçin Birleşiyoruz’ projesi kapsamında Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi’ne ‘Akıllı Atık Otomatı’ kuruldu.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin’de kamu kurumları ve özel sektör arasında bu sistemi ilk kez kullanan kurum olma özelliği taşıyor. Akıllı Atık Otomatı’nı ilk kez geleceğin teminatı çocuklar kullandı. Mercan Bilim Merkezi’ne gelen öğrenciler, otomat hakkında bilgi aldıktan sonra ellerindeki plastik, cam ve metal atıkları otomata atarak geri dönüşüme katkı sağladı. Çocuklara geri dönüştürülmüş plastik malzemelerden üretilen saksılar ve kompost gübre hediye edildi.

Büyükşehir’den çevreci bir proje daha

Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi’nin yürüttüğü ‘Plastiksiz Mersin Sahilleri İçin Birleşiyoruz’ projesi, okyanuslardaki plastiği izlemek, toplamak, önlemek ve değerlendirmek için yenilikçi çözümler ve teknolojiler yaratan Horizon Europe inovasyon programının bir parçası olan REMEDIES-2 programında uluslararası tüm başvurular içerisinde en yüksek puanı alarak hibe almaya hak kazanan 3 projeden biri olarak seçildi. Bu döngüsel model, hem çevreyi koruyor hem de atıkları yeniden değerlendirerek doğal kaynakları daha verimli kullanmayı sağlıyor. Geri dönüşüm sistemine katılan vatandaşlara ise Büyükşehir Belediyesi tarafından organik atıklardan üretilen kompost ve plastik atıklardan dönüştürülmüş saksı hediye ediliyor.

Proje kapsamında ayrıca, Adnan Menderes sahil şeridi boyunca belirlenen pilot alanlara 6 adet içme suyu çeşmesi ve 6 adet plastik toplama kumbarası yerleştirilecek. Vatandaş farkındalığının artırılması amacıyla, 100. Yıl Mercan İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nde 6-18 yaş arası 1200 vatandaşa atık ayrıştırma, geri dönüşüm, geri kazanım ve sıfır atık konularında eğitim faaliyetleri gerçekleştirilecek. Ayrıca, Mersin’in kıyı şeridi ve nehir kenarlarında temizlik etkinlikleri düzenlenecek. Toplamda 6 temizlik etkinliği ile 150 vatandaşa, plastik kirliliği ve doğaya verdiği zararlar konusunda bilgilendirme yapılacak. Proje kapsamında, kentteki 4 farklı kıyı alanında temizlik çalışmaları gerçekleştirilecek. Bölge için ekolojik açıdan önemli olan Çiniligöl ve Göksu Deltası’nda da temizlik faaliyetleri yapılacak. Bu proje, sadece Mersin’in değil, tüm Akdeniz’in çevresel sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak, plastik kirliliğiyle mücadelede önemli bir örnek teşkil edecek.

En başarılı projenin startı verildi

Proje hakkında bilgi vererek, vatandaşları geri dönüşüme davet eden Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı’nda Çevre Yüksek Mühendisi Şeyda Töp, ‘Akıllı Atık Otomatı’ hakkında bilgi verdi. Otomatın Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi’nde olduğuna dikkat çeken Töp, “Bu otomat Mersin Büyükşehir Belediye’mizin ‘Plastiksiz Mersin sahilleri için birleşiyoruz’ Projesi’nin bir parçasıdır. Projemiz, Avrupa Birliği'nin Horizon İnovasyon programı kapsamında yer alan REMEDIES konsorsiyumu tarafından en başarılı birinci proje seçildi” diye konuştu.

Töp: “Plastik atıkların doğaya karışmasını önleyerek sahillerimizi temiz tutacağız”

Temel amaçlarının plastik kirliliğini azaltarak sahillerin ve doğanın korunması olduğuna vurgu yapan Töp, “Bu Akıllı Atık Otomatı vatandaşlarımızın geri dönüştürebilir atıklarını bırakabileceği bir sistem. Bu otomat Mersin Büyükşehir Belediyemiz aracılığıyla Mersin ilimizde ilk kez kullanılmaya başlanacaktır. Otomata plastik şişe, metale kutu, cam şişe gibi geri dönüştürebilir atıklarını atan kişiler Belediyemiz tarafından üretilen kompost gübresine ve geri dönüştürülmüş materyallerden elde ettiğimiz ürünleri çevreye duyarlılıklarından dolayı teşekkür hediyemiz olarak alabileceklerdir” dedi. Otomatın enerjisinin bir kısmının ise fotovoltaik panel ile sağlandığına değinen Töp, “Ana temamız başta öğrenciler olmak üzere vatandaşlarımıza; hayata geçirilecek olan akıllı otomatın farkındalığını sağlamak, teşvik etmek ve geri dönüşümün önemini vurgulamaktır. Bu kapsamda vatandaşlarımızın geri dönüşüm alışkanlığı kazanmasını teşvik edeceğiz, plastik atıkların doğaya karışmasını önleyerek sahillerimizi temiz tutacağız” diyerek, toplanan atıklarla ise geri dönüştürülmüş saksı yapacaklarını söyledi.

Mersinlilere geri dönüşüm çağrısı

Atık yönetimi konusunda farkındalık için eğitimler de yapacaklarını duyuran Töp, “Bu proje Mersin’de çevre bilincini arttırmayı ve sürdürülebilir bir atık yönetim sistemi oluşturmayı hedefliyor. Vatandaşlarımızdan ricamız, bu projeye aktif olarak katılım sağlamaları, geri dönüştürülebilir atıklarını akıllı atık otomatına atarak hem çevreyi koruyabilirler hem kompost gübresi hediyesi kazanarak doğaya katkıda bulunabilirler. Birlikte hareket edersek daha temiz ve sürülebilir bir Mersin yaratabiliriz” sözlerine yer verdi.

Akıllı Atık Otomatı’nın ilk kullanıcıları öğrenciler oldu

12 yaşındaki Fatmanur Gevhen, Akıllı Atık Otomatı’nı çevreye duyarlı bir sistem olarak değerlendirerek, “Çok beğendim. Atık kutularına atmalarını istiyorum. Kağıt haricinde Plastik, cam şişeler atılabilir” dedi.

Öğrencilerden Ayşe Gündüz, Mercan Bilim Merkezi’ne ilk kez geldiğini anlatarak, “Burada yeni şeyler öğrendim. Akıllı Atık Otomatı’nı sınıf olarak ilk kez biz kulladık. İlk önce pet, cam ya da metal şişelerin üzerindeki kodları okuttuk, sonra otomata attık. Bu sayede geri dönüşüme katkı sağladık” diye konuştu.

Elanur Ekme, Akıllı Atık Otomatı’nı ilk kez kendilerinin kullandığını ifade ederek, “Çevre kirliliğine yol açabilecek şişeleri nereye atacağımızı öğrendik. İlk kez bir kullandık. Mutlu etti bizi. Yeni bir şey keşfettik. Vahap Seçer Başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Mercan Bilim Merkezi’ni çok beğendiğini anlatan Berke Çobanoğlu, “Çok güzel bir yer. Akıllı Atık Otomatı çok güzel bir şey. Plastik, metal ve cam atıklar geri dönüştürülüyor. Biz de bunu uyguladık. Eve gidince aileme de anlatacağım” ifadelerine yer verdi.

Enes Şaban ise “Şişeleri dönüştürüyoruz. Dünyamızı daha güzel bir yere çeviriyoruz. Temiz bir çevre, temiz bir Mersin için bu çok önemli. Vahap Başkanım, bize bu hizmeti yaptığınız için teşekkür ederiz” dedi.