Düzce Atatürk Devlet Hastanesi poliklinik girişinde kurulan standı ziyaret edenlere karbonmonoksit ölçümü yapıldı.

Düzce Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı görevlilerince Dünya KOAH Gününde Atatürk Devlet Hastanesinde stant açılarak farkındalık etkinliği düzenlendi. Devlet Hastanesi poliklinik hizmet alanında açılan stantta ‘Havamızı Koruyalım KOAH’sız Yaşayalım’ teması ile ziyaretçilere bilgilendirmeler yapıldı. KOAH (Kronik obstrüktif akciğer hastalığı) ile ilgili, hazırlanan broşürler dağıtılarak karbonmonoksit ölçümü gerçekleştirildi.