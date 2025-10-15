Konya’da havaların soğumasıyla birlikte vücutlarını sıcak tutmak isteyenler içlik giyme sezonunu açtı. Termal ve yün içliklere talep artarken, sağlık açısından pamuk ve yün ürünler tavsiye ediliyor.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle vatandaşlar soğuktan korunmak için giyecek tercihlerini değiştiriyor. Kimileri üşümemek için kat kat giyinirken, kimileri de çözümü yün, termal ve örgü içliklerde buluyor. Gençlerin termal ürünleri, orta yaş ve sonrası vatandaşların ise yün içlikleri tercih ettiğini söyleyen içlik satıcıları, sağlık açısından pamuk ve yün ürünleri tavsiye ediyor. İçlik satıcıları, çorapta da pamuk, bambu, modal, yün ve deve yünü şeklinde olan ürünlerin tercih edilmesinin daha sağlıklı olduğunu belirtiyor.

"Sağlık açısından yün ürünlerin daha çok tercih edilmesi gerekiyor"

Tarihi Bedesten Çarşısı’nda 30 yıldır içlik satışı yapan esnaf Veli Bora, kış sezonunda daha çok üşüyen vatandaşların ya da hasta olanların bu günlerde içlik talep etmeye başladığını belirterek, "Müşterilerimiz kendilerine özel istemiş oldukları taleplerine göre ince, kalın veya termal, yün şeklinde olan içlikleri gelip bizden temin edebiliyor. Yün aslında daha çok tercih edilmesi gerekiyor. Yün sağlık açısından da vücuda temas ettiğinde teri emdiğinden dolayı daha çok tercih edilmesi gerekiyor. Fakat gençlerimiz özellikle termali daha yoğun bir şekilde tercih ediyor. Vatandaş özellikle içlik alırken yün olmasına, pamuk olmasına, termalin orijinal olmasına dikkat etmeleri gerekiyor. Polyester, naylon karışımı olan içlikler sağlık açısından da zarar verdiğinden dolayı özellikle bunlara dikkat etmeleri gerekiyor" dedi.

"Kalitesiz içlikler sağlığa zararlı"

Kalitesiz içliklerin sağlığı bozabildiğini söyleyen Veli Bora, "Çünkü terletiyor. Terlettiğinden dolayı da vücut dengesini bozabiliyor. Vücutta herhangi bir rahatsızlığı varsa bunu ön plana çıkarabiliyor, tahriş edebiliyor. Vücutta farklı reaksiyonlar gösterebiliyor. İçlikleri genellikle birçok kesim tercih ediyor. Bunun yanında özellikle yaşlılarımız daha çok tercih ediyor. Bunlar ağırlıklı olarak yün içlikleri, orta yaştakiler de daha çok termal tarzı, örgü tarzı içlikleri, bayanlar ise daha çok ince yün olan veya ince termal olan içlikleri tercih ediyor. Bunun yanında yaşlılar için de özellikle deve yünü, tavşan yünü olan ürünler var. Bunları da özellikle sağlık için tercih edenler oluyor" şeklinde konuştu.

Vatandaşların dikkat etmesi gereken ürünlerden bir tanesinin de çorap olduğunu söyleyen Bora, "Çorapta da pamuk, bambu, modal, yün ve deve yünü şeklinde olan ürünleri tercih etmeleri sağlık açısından daha iyi olacaktır. İçliklerimiz özellikle çocuklar için bronşit, zatürre, astım gibi hastalıklara iyi gelmektedir. Direkt tene giydiğinde vücuttaki o terlemeyi dışarıya atmaktadır. Bu atmayla birlikte vücudun dengesi sağlanmaktadır. Vücut ısısını da dengeye soktuğundan dolayı yün içlikleri özellikle çocuklar için tercih etmelerinde fayda vardır. Bunu özellikle vücuda temas edecek şekilde direkt tene giymek de faydalıdır. Geçen yıla göre fiyatlarımızda çok fazla artışımız yok. Fiyatlar da termal içlikler 250 lira ile 750 lira bandında, yün içlikler 400 ile bin lira arasında değişmektedir. Tavşan yünü içlikler bin 250 lira civarında, deve yünü içlikler ise 2 bin lira civarında fiyatları başlamaktadır" diye konuştu.

Vatandaşlar ise soğuk havalarda içlik giydiklerini belirtirken, kimileri kalın ve yünlü, kimileri de termal içlik tercih ettiklerini belirtti.