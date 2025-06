Çankırı’da yaşayan 35 yaşındaki Niyazi Hararcı, 10 yaşında kaybettiği babasının ardından biriktirmeye başladığı antika eşyalarla hatıralarını pekiştiriyor.

Çankırı’nın Yapraklı ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki Niyazi Hararcı, 25 yıl önce hayatını kaybeden ve hatıralarını yaşatmak istediği için babasına ait eşyaları biriktirmeye başladı. Biriktirdiği eşyaları babasının eski kalaycı dükkanında toplayan Hararcı, zamanla antika eşyalara da ilgi duymaya başladı. Yakınlarından, arkadaşlarından ve gittiği yerlerden topladığı antika parçalarla koleksiyonunu zenginleştiren Hararcı, babasının eski dükkanını adeta bir sergi alanına dönüştürdü. Boş vakitlerini antika eşyaları biriktirdiği dükkanda geçiren Hararcı, babasının hatıralarıyla iç içe olmanın mutluluk verdiğini ifade etti.

"Babamın vefatından sonra ondan kalan hatıraları burada saklıyorum"

Mekanın her köşesinde bir hatıranın olduğunu söyleyen Hararcı, "Burası ata yadigarı. Babam 2000 yılında vefat etti. Kendisi bakır, kalay ustasıydı. Babamın vefatından sonra ondan kalan hatıraları burada saklıyorum. Burada sergilenen çoğu malzemeler babamın kullandığı malzemeler. Babamı kaybettiğimde 10 yaşımdaydım. Bu merak, babamdan kalan saat, yüzük, tıraş takımı, radyo gibi eşyaları saklamak ile başladı. Ardından kendi çocukluğumda oynadığım misketler, kol saatleri, lastik ayakkabıları da buraya getirdim. Burayı ziyaret eden vatandaşlarda eşyalar vermeye başladı. Yaklaşık yüzde 50’si kendi malzemem, yüzde 50’si ise vatandaşların getirdiği malzemeler. Burada ticari bir faaliyet yapmıyorum, genelde ziyaretçi kabul ediyorum. Misafirlerimize çay, kahve ikramında bulunuyoruz. Burayı görmek isteyenlere her zaman kapımız açık. Ben bu mekana her girdiğimde hep eskiyi hatırlarım. Her baktığım köşede bir hatıra var. Benimde eskiyi hatırlamak hoşuma gidiyor. Allah ömür verdiği sürece burası bu şekilde kalacak ve eşyaları da arttıracağım. Benim için ne kadar çok malzeme, o kadar çok hatıra demektir" diye konuştu.