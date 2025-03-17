Hataylı iş adamı Serdar Özyurt, Hatay Kızılay İl Başkanlığı’nın koordinesinde 5 bin aileye Ramazan kolisi ulaştırdı.

Gerçekleşen 6 Şubat depremin yaralarını sarmaya devam eden Hatay’da, Ramazan yardımları da hız kesmeden sürüyor. Bölgeye önemli destek sağlayan kuruluşlardan biri de Özyurt Holding oldu. Hataylı iş adamı Serdar Özyurt, Hatay Kızılay İl Başkanlığı’nın koordinesinde 5 bin aileye Ramazan kolisi ulaştırdı. Kızılay tarafından tespit edilen ihtiyaç sahiplerine dağıtılan koliler, duygusal ve unutulmaz anlara sahne oldu.

Dubai çikolatasını gören çocuklar şaşkına döndü

Yardım paketlerini açan çocuklar, içlerinde Dubai çikolatası olduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Bazıları bu özel çikolatanın yanlışlıkla kolilere konulduğunu düşünerek annelerine ve çevrelerindekilere sordu. Ancak gerçek bambaşkaydı.

İş adamı Serdar Özyurt, çocukların bu tepkisine şu sözlerle yanıt verdi:

"Kolilere bilinçli olarak en kaliteli ürünleri koyduk. Kendi çocuklarım ne yiyorsa, bu kolileri alan çocuklarımız da aynı şeyleri yesin istedim. Onların mutluluğu, bizim en büyük kazancımızdır."

Özyurt’tan mektup

Serdar Özyurt, yalnızca gıda desteğiyle sınırlı kalmayarak, her Ramazan kolisinin içine duygusal bir mektup da ekledi. Hemşehrilerine hitaben kaleme aldığı mektupta, birlik ve beraberlik mesajı vererek şu ifadeleri kullandı:

"Değerli hemşehrim, mübarek Ramazan ayınızı en içten dileklerimle kutlar, bu müstesna zamanın ailenize huzur, bereket ve sağlık getirmesini dilerim. Hatay’ın bereketli topraklarında yetişmiş bir iş insanı ve kardeşiniz olarak, bu mektubu ve beraberindeki paketi sizlere ulaştırmanın onurunu yaşıyorum. Memleketimize ve sizlere olan sevgimi bu vesileyle bir kez daha paylaşmak, benim için tarifsiz bir mutluluk kaynağıdır. Geçirdiğimiz zorlu günlerin ardından, dayanışma ve kardeşlik ruhuyla yaralarımızı birlikte sarmaktayız. Bilmenizi isterim ki, her daim yanınızdayım ve sizlerin destekçisi olmaya devam edeceğim. El birliğiyle bu felaketin üstesinden gelerek, Hatay’ımızda yeniden en güzel günlerimizi yaşayacağımıza olan inancım tamdır. Ramazan ayının manevi ikliminde, umutla geleceğe bakıyor ve siz değerli hemşehrilerimle birlikte daha aydınlık yarınlara ulaşmayı temenni ediyorum. En derin sevgi ve saygılarımla, Serdar Özyurt."