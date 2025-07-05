Hatay’da meydana gelen orman yangını ekiplerin havadan ve kardan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Vali Mustafa Masatlı, helikopterle bölgede incelemelerde bulundu.

Dörtyol ilçesinde Kırmızı Burun ile Şelale piknik alanı mevki arasında bulunan ormanlık alanda dün saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangının büyümemesi için yoğun çalışma sarf etti. Yangına, 669 araç ve bin 499 personel ile 8 helikopter ve 2 uçak müdahalede bulunuldu. Yaklaşık 26 saat süren yangın ekiplerin havadan ve karan çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, orman yangınından etkilenen alanlarda, hem müdahale çalışmalarının etkinliği, hem muhtemel riskleri, hem de yangının ortaya çıkardığı tabloyu yerinde değerlendirmek için havadan incelemelerde bulunarak yetkililerden detaylı bilgi aldı.