Hatay’da Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada çeşitli suçları nedeniyle hapis cezası ile aranan 4 kişi yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede İskenderun ve Samandağ ilçelerinde uyuşturucu ticareti ve kullanmak, kredi kartı dolandırıcılığı suçlarından adli makamlarca haklarında verilen hapis cezaları nedeniyle aranan M.S.S., S.G., S.K. ve E.G. adlı 4 kişi yakalandı.

Adli makamlara sevk edilen şahıslardan tutuklanarak cezaevine gönderildi.