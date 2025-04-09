HATAY (İHA) – Hatay’ın Dörtyol ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışmasıyla yaşanan kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde Dörtyol - Payas D400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 42 SA 271 plakalı otomobil kavşakta seyir halindeki motosiklet ile çarpıştı. Kazada, motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet, park halindeki tır dorsesine çarparak durabildi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yabancı uyruklu 2 yaralı kadını hastaneye sevk etti. Dörtyol Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan kadınlardan birinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

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Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA