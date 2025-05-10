Hatay’ın Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmada işledikleri çeşitli suçlar nedeniyle hapis cezası ile aranan 7 kişi yakalandı. Adli makamlara sevk olunan şahıslardan 6’sı tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. İşledikleri kasten öldürme, kasten yaralama, silah ticareti, belgede sahtecilik, hırsızlık, uyuşturucu ticareti, şiddet, tehdit suçları nedeniyle haklarında adli makamlarca verilen kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle aranan İ.D., Y.M., M.M.K., S.T., S.A., Y.G. ve E.E. adlı 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslardan Y.G. serbest kalırken 6 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.