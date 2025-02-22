Beşiktaş’ta polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü ‘uyuşturucu’ ile yakalandı Beşiktaş’ta polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü ‘uyuşturucu’ ile yakalandı

Hatay’ın Antakya ve İskenderun ilçelerinde aranan şahıslara yönelik çalışmada kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 4 kişi yakalanarak tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Antakya ve İskenderun ilçelerinde aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Yapılan uygulamalarda; işledikleri hırsızlık, kredi kartı dolandırıcılığı, tehdit suçları nedeniyle haklarında adli makamlarca verilen 5 yıl ile 28 yıl 11 ay 9 gün arasında verilen kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle aranmakta olan Ö.C.B., V.K., S.K. ve A.S. adlı 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA