Hatay’ın Defne ilçesinde 66 çocuğa, 3 dilde eğitim verileceği kreşin temeli atıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok hasara uğrayan Hatay’da asrın felaketinin yaraları sarılmaya devam ediyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi, Defne Belediyesi ve hayırseverin iş birliğinde Defne ilçesi Aşağıokçular Mahallesi’nde 3 dilde eğitim verecek kreşin temeli atıldı. Mahallede bulunan bin 285 m2 alanda yapılacak kreşin; 3 sınıf olarak 66 çocuğa, Türkçe, Almanca ve İngilizce olarak 3 dilde eğitim vermesi planlanıyor. Çocukların daha kaliteli eğitim almalarının planlandığı kreşin temel atma törenine; Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Öntürk, Defne Belediyesi Başkanı Halil İbrahim Özgün, Federal Almanya Hükümeti Devlet Bakanı Serap Güler, protokol ve vatandaşlar katıldı.

"Afetin boyutu bu kadar büyük ama bu kreşin yapılması o 44 milyar dolardan daha değerli"

Bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Öntürk, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla sadece Hatay’a harcanan 44 milyar dolardır. Afetin boyutu bu kadar büyük ama bu kreşin yapılması emin olun, o 44 milyar dolardan daha değerli. Bugün insanlık basit ve şahsi meseleler için birbirini öldürüyor. 1000 kilometre mesafelerden birbirlerine füzeler atıyorlar. Gazze’de, Filistin’de o çocuklar zulüm içerisinde yaşıyor. Afetin boyutunu görmeden 3 bin kilometre ileriden birbirine sahip çıkan insanlar da var. Bugün Türk-Alman dostluğu bunu gösterdi. Dinleri, dilleri ve renkleri farklı ama insanlık böyle bir şey olmalı, biz bunu yapmalıyız. Bunu yapan her insana teşekkür ediyorum. Benim şehrime yardım için gelen herkese her zaman kapım açık olacak ve her zaman da yanlarında olacağım" dedi.

Çocukların güvenle eğitim alacağı mekanların yapılmasının kadını da özgürleştirerek iş hayatına katılımını kolaylaştıracağını dile getiren Defne Belediye Başkanı Özgün de bu anlamda yapılan işin çok önemli olduğunun altını çizdi.