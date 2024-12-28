Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), vatandaşların içme ve kullanma suyuna kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde ulaşabilmesi amacıyla bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor.

HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), vatandaşların içme ve kullanma suyuna kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde ulaşabilmesi amacıyla bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor.

HBB Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU), içme ve kullanma suyunun depolardan hatlara iletildiği terfi noktaları ile kuyulardaki elektrik sistemlerinde başlattığı bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, yürütülen çalışmalar kapsamında Antakya Serinyol Mahallesi içme suyu tesisinde 11 adet dalgıç pompa ve 3 adet yatay milli pompanın bakım onarımını tamamlayıp yeniden devreye aldı. Saniyede 200 litre su dağıtımı yapabilen tesis çalışmaların ardından dağıtım kapasitesi saniyede 450 litreye yükseltildi.

Yetkililer, içme suyu iletimini sağlayan tesislerde işleyişin aksamaması adına yüksek gerilim hatlarında rutin bir şekilde devam eden çalışmalara paralel olarak elektrik panoları, jeneratör, pompa ve haberleşme sistemlerinin de bakım onarımın yapıldığını ve mobil ekiplerin gece gündüz sahada hizmet verdiğini aktardı.