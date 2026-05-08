Hatay Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin sınav sürecini daha verimli ve stressiz geçirmelerine katkı sağlamak amacıyla 'Sınava Doğru Gençlik Buluşmaları' Programını başlattı.

Hatay Büyükşehir Belediyesinin İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) ve İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) iş birliğiyle hayata geçirdiği program kapsamında öğrencilerin moral ve motivasyonlarının artırılması ile kariyer planlamalarına destek olunması hedefleniyor.

Program kapsamında Eğitimci-Yazar Sıtkı Aslanhan, HMKÜ ve İSTE'de düzenlenen söyleşilerde öğrencilere sınav kaygısı, dikkat yönetimi, motivasyon ve hedef belirleme konularında bilgiler verdi.

'Başarıya Gülümse' başlıklı söyleşi öğrencilerden yoğun ilgi görürken, Aslanhan program sonunda üniversite sınavına hazırlanan gençlerin sorularını yanıtladı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, düzenlenen seminerlerle öğrencilerin stres yönetimi konusunda bilinçlenmelerinin ve sınav sürecine yönelik daha sağlıklı stratejiler geliştirmelerinin amaçlandığını belirtti.