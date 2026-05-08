Hatay İl Müftülüğü tarafından, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sevgi Evlerinde kalan çocuklara yönelik şiir yarışması gerçekleştirildi.
İl Müftüsü Necati Şafak'ın başkanlığında düzenlenen program kapsamında, Türk edebiyatının önemli isimlerinden Arif Nihat Asya'nın 'Naat' adlı şiirini okuma yarışması yapıldı.
Yarışmada çocuklar şiiri en güzel şekilde seslendirmek için performans sergilerken, programda duygu dolu anlar yaşandı. Etkinlik sonunda dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verildi.
İl Müftüsü Necati Şafak, çocukların milli ve manevi değerlerle yetişmesinin önemine dikkat çekerek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.
