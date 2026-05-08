Hatay'ın İskenderun ilçesinde hakkında adli makamlarca verilen hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah ile mermileri satın alınması taşınması, bulundurulması, ticareti suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan O.A. İskenderun'da yakalanarak gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi.