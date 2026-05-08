Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU), Arsuz ilçesinde altyapı sorunlarını kalıcı çözüme kavuşturmak amacıyla başlattığı 'Arsuz Kanalizasyon ve Terfi Merkezleri İnşaatı Yapım İşi' projesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Yaklaşık 67 milyon euro yatırım bedeline sahip proje kapsamında, ilçede muhtelif çaplarda toplam 278 kilometre kanalizasyon hattı ile 17 adet terfi merkezi inşa edilecek.

Çalışmalar doğrultusunda Uluçınar, Arpagedik, Avcılarsuyu, Gözcüler, Üçgüllük, Akçalı, Gökmeydan, Madenli, Gülcihan, Aşağı Kepirce ve Yukarı Kepirce mahallelerinin kanalizasyon altyapısı modern sistemlerle güçlendirilecek. Akçalı, Uluçınar ve Gözcüler mahallelerinde kanalizasyon hattı imalatlarının devam ettiği bildirildi.

Proje ile kanalizasyon kaynaklı sorunların giderilmesi, çevre kirliliğinin önlenmesi ve atık suların daha sağlıklı şekilde tahliye edilmesi hedefleniyor. Yetkililer, yatırımla birlikte çevre, doğal yaşam ve tarım alanlarının korunmasına da önemli katkı sağlanacağını belirtti.