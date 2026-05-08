Hatay'ın Erzin ilçesinde hakkında adli makamlarca verilen hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; basit yaralama suçundan 9 ay hapis cezası, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma bulundurma suçundan 1 yıl hapis cezası ve hakaret suçundan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.U. Erzin'de yakalanarak gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi.