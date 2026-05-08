Hatay'ın Erzin ilçesinde hakkında adli makamlarca verilen hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; basit yaralama suçundan 9 ay hapis cezası, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma bulundurma suçundan 1 yıl hapis cezası ve hakaret suçundan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.U. Erzin'de yakalanarak gözaltına alındı.

Seyir halindeki tır alevlere teslim oldu
Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Kaynak: İHA