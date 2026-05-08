ADANA (İHA) - Adana'nın Kozan ilçesinde hayırsever iş insanlarının desteğiyle yapılacak yeni kültür ve taziye evi için protokol imzalandı.

Kozan ilçesinde geçtiğimiz aylarda hizmete açılan ilk taziye evinin ardından ikinci taziye evi için de harekete geçildi. Kozan Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen protokol töreniyle Karacaoğlan Mahallesi'ne yapılacak yeni kültür ve taziye evi için Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı ile iş insanları arasında protokol imzalandı.

Belediye makamında düzenlenen törende konuşan Başkan Mustafa Atlı, hayırsever vatandaşların birlik ve beraberlik içerisinde ilçeye değer katan projelerde yer almasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

İlk tesisin ardından ikinci taziye evi için de vatandaşların iyilikte buluştuğunu kaydeden Atlı, projeye destek veren iş insanlarına teşekkür etti.

Yeni yapılacak tesisin yalnızca bir taziye evinden ibaret olmayacağını belirten Atlı, çevre yolundan giriş planlanan projede geniş bir park alanı ve trafik parkının da yer alacağını söyledi.

Kısa süre içerisinde yapımına başlanması planlanan kültür ve taziye evinin tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor.