Adana'nın Feke ilçesinde pazarda ürünlerini satışa sunan kadın üreticilere, Belediye Başkanı Cömert Özen ve eşi Ayşe Özen tarafından çiçek takdim etti.

Feke Belediye Başkanı Cömert Özen, Anneler Günü nedeniyle ilçede her cuma kurulan köylü pazarında tezgah açan kadınları ziyaret ederek çiçek hediye etti. Başkan Özen, kadın üreticilerin Anneler Günü'nü kutlayıp sohbet etti. Pazarcı kadınlar ise yapılan jestten dolayı teşekkür ederek, üreten, çalışan ve evlatları için fedakarca mücadele eden tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

Başkan Özen, Toros Dağları eteklerinde zorlu coğrafyada üretim yapan kadınların emeklerinin büyük değer taşıdığını belirterek, 'Her kadın bir çiçektir' ifadelerini kullandı.