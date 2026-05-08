Adana'nın Kozan ilçesinde lise öğrencileri, okula forma yerine şalvarlarıyla gelerek 21 yıldır sürdürülen bahar şenliğinde yöresel lezzet sıkma yaparak hem kültürlerini yaşattı hem de doyasıya eğlendi.

Kozan Sis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Zenne Bozol öncülüğünde, 'Maarifin Kalbinde Marifetli Gençler' projesi kapsamında etkinlik düzenlendi. Okul bahçesinde baharın gelişinin kutlandığı etkinlikte öğrenciler, odun ateşinde Adana'nın yöresel lezzeti sıkmaları pişirirken, şalvarlarıyla da renkli görüntüler oluşturdu.

1997 yılında mezun olduğu okula yıllar sonra müdür olarak döndüğünü belirten Okul Müdürü Zenne Bozol, etkinliğin 21 yıldır sürdüğünü ifade ederek, '2005 yılında bu okulda öğretmen, şef ve son olarak müdür oldum. Sıkma günü etkinliğimiz pandemi dönemi dışında her yıl düzenlendi. Okulda sadece eğitim değil öğretim de önemli. Kültürel mirasımızı gençlere aktarmamız gerekiyor. Vatana millete bağlılık, kültürel mirasa sahip çıkmakla ilerler. 'Maarifin Kalbinde Marifetli Gençler' projesiyle gençlerimizin kendi kültürlerine sahip çıkmasını istedik. Hem eğleniyorlar hem de kültürlerini öğreniyorlar. Bahar şenliği gibi geçen etkinlikte okul bahçemizde renkli görüntüler oluşuyor' dedi.

Öğrencilerden Rabia Çakır, 'Bugün bölgemizin şalvarını giydik. Hem eğleniyoruz hem de kültürümüzü yaşatıyoruz. Her yıl yapılıyor ve çok güzel geçiyor' diye konuştu.

Öğrencilerden Melike Kılınç da etkinliğin farklı ve eğlenceli geçtiğini belirterek, 'Bütün okullardan farklı, çok güzel bir gün geçiriyoruz. Burada herkes kendi böreğini pişiriyor ve yardımlaşarak etkinliği sürdürüyoruz' ifadelerini kullandı.

Etkinlikte erkek öğrenciler de ocak başında arkadaşlarına yardım ederek renkli görüntüler oluşturdu. Öğrenciler müzik eşliğinde sıkma pişirip halay çekerek eğlenceli bir gün yaşadı.