'Barış Anneleri' ve DEM Partili milletvekillerinden oluşan heyet, TBMM AK Parti Grubu'nu ziyaret etti.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ve Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya ile 'Barış Anneleri' heyeti, 'Anneler Günü' kapsamında TBMM AK Parti Grubu'nu ziyaret etti. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, İstanbul Milletvekili Şengül Karslı ve Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, heyeti kapıda karşıladı. Basına kapalı süren görüşme 1,5 saat sürdü. Görüşmede anneler, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'e beyaz tülbent hediye etti.