İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, SAHA 2026 Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda stantları gezerek, yerli ve milli ürünleri inceledi.

İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, 4'üncü gününde de sürüyor. Fuarı ziyaret eden siyasilere İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de katıldı. Stantları gezen Çiftçi'ye İstanbul Valisi Davut Gül de eşlik etti. Çiftçi, yerli ve milli ürünler hakkında yetkililerden bilgi alıp, fotoğraf çektirdi.