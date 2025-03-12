Hatay Büyükşehir Belediyesi, son dönemde vatandaşlar tarafından sıklıkla gassallık kursu açılması talebi gelmesi üzerine gasallık kursu açarak 30 kişiye eğitim vermeye başladı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), il genelinde vatandaşlara yönelik meslek edindirme ve kişisel gelişim kurslarına devam ediyor. Yabancı dilden sanata, sanattan teknolojiye kadar pek alanda kurslar veren Akademi Hatay; kurs faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi. HBB İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ve Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı iş birliğinde gelen yoğun talep üzerine kadın ve erkek vatandaşlara yönelik Büyükşehir Mezarlık Kompleksinde cenaze hizmetleri (gassallık) kursu başladı. Kurs boyunca katılımcılara teorik ve pratik bilgiler sunularak, cenaze hizmetlerinde İslami usullere uygun cenaze hazırlığı, yıkama teknikleri ve hizmet sürecinde dikkat edilmesi gereken etik kurallar hakkında kapsamlı bir eğitim verilecek.

Nedime Keser Halk Eğitim Merkezi uzmanları eşliğinde eğitimlerin verildiği gassalık kursuna katılan 30 kişi, 3 haftalık bir eğitim sürecinden geçecek.

HBB yetkilileri, kurs sonrası katılımcıların cenaze hizmetlerinde önemli bir rol üstleneceğini ve bu eğitimle, İslami usullere uygun ve doğru adımlarla hizmet verebilecek bilgi ve beceriler kazanacaklarını belirtti.