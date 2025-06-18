Kayseri’de Uzm. Dr. Hüseyin Murat Demirbaş’ın puzzle parçalarından hazırladığı tablolar çalıştığı hastanenin duvarlarını süslüyor.

Kayseri Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı Hüseyin Murat Demirbaş; çocukluk çağlarından itibaren merak saldığı puzzle toplama hobisini sürdürüyor. Bin bir emek harcayarak ve sabır göstererek binlerce puzzle parçasını birleştiren Demirbaş’ın hazırladığı tablolar göğüs polikliniğinin duvarlarını süslerken, görenleri de kendine hayran bırakıyor.

Hobisi hakkında konuşan Murat Demirbaş, "Çocukluk yıllarımızda rahmetli babam Almanya’dan geldiğinde yanında puzzle getirirdi ve onları yapardım. Üniversite hayatımda da kendim almaya devam ettim. Bugüne kadar yaklaşık 50 tane puzzle yaptım. 2011 yılından beri de çalıştığım hastanelerin duvarlarında bulunan puzzleların hepsini ben yaptım. Zor değil ama sabır gerektiriyor. Hareketli bir iş olmadığı için zor oluyor. Hekimlikte hastaların iyileşme sürecinde bazen beklemek gerekiyor. En basit enfeksiyonlarda bile hastalara antibiyotik verdikten sonra en az 48 saat gözlemliyoruz. İlacı verdim, hemen iyileştim mantığı yok. Bunun için sabır gerekli. Puzzle yaparken de bu sabrı öğreniyoruz" diye konuştu.