Erzincan’da çocuklara yönelik "Harikalar Mutfağı" isimli tiyatro oyunu sahnelendi.

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü öğretmenlerinden oluşan Maarif Sahnesi Tiyatro Topluluğu tarafından "Harikalar Mutfağı" adlı çocuk oyunu sahnelendi.

Erzincan Kültür ve Sanat Merkezi’nde sergilenen oyunu çok sayıda çocuk tiyatro sever izledi. Çocukların ilgiyle takip ettiği tiyatro oyunu beğeni topladı.

Oyunu izleyenler arasında Vali Hamza Aydoğdu’da yer aldı.

Vali Aydoğdu, "İyilik, hoşgörü ve nezaketin rengârenk sahnelerle buluştuğu bir yolculuğa tanıklık ettik.

Eğitimin sadece sınıftan ibaret olmadığını gösterip hayatın her alanına taşıyan, sahneledikleri bu anlamlı oyun ile 2400 öğrencimizin yüreğine dokunan tüm öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum." dedi.