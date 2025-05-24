Afyonkarahisar’da Harezmi Eğitim Modeli çerçevesinde düzenlenen yıl sonu sergisi, İbrahim Evren Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde büyük bir heyecanla gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar genelinden 11 okuldan 36 danışman öğretmen ve 45 öğrencinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte, öğrenciler yıl boyunca hazırladıkları projeleri gururla sundu. Afyonkarahisar Güzel Sanatlar Lisesi öğretmeni Hüseyin Volkan Söker danışmanlığında sahnelenen müzik dinletisi ise programa ayrı bir renk kattı. Müdür Yardımcısı Musa Dinçgez, konuşmasında öğretmen ve öğrencilerin özverili çalışmalarına dikkat çekerek, emek veren öğretmenlere teşekkür belgelerini, öğrencilere ise katılım sertifikalarını takdim etti. Harezmi Eğitim Modeli’nin yalnızca bilgi vermeyi değil, bilgiyi beceriye dönüştürmeyi ve üretmeyi teşvik ettiğini vurgulayan Dinçgez, sergilenen projelerin bu anlayışın en güzel yansıması olduğunu ifade etti.

Etkinlik, geleceğe umutla bakan gençlerin ve onları destekleyen öğretmenlerin alkışlarıyla son buldu.