Kocaeli Stadı’na kesintisiz ulaşımın sağlanabilmesi amacıyla planlanan "Alikahya Stadyum Tramvay Hattı Projesi" ile raylı sistem ağı genişliyor.

Raylı sistem yatırımlarıyla kenti adeta demir ağlarla ören büyükşehir belediyesi, Kocaeli Stadı’na kesintisiz ve konforlu ulaşımı sağlayacak olan Alikahya Stadyum Tramvay Hattı Projesi’nde tam sürat ilerliyor. Bu kapsamda büyükşehir ekipleri, İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali’nden başlayarak, Binnur ve Akyazı Sokak, Sultan Murat ve Fatma Seher Hanım Caddesi, Sakıp Sabancı Bulvarı ve Bağımsızlık Caddesi güzergâhından geçecek olan Alikahya Stadyum Tramvay Hattı’nı tamamlayarak, bu dev projeyi Süper Lig maçlarının oynanacağı Kocaeli Stadı ile buluşturmak için yoğun mesai harcıyor.

Alt ve üst yapı çalışmaları sürüyor

Alikahya Atatürk Mahallesi’nde ortasından tramvay hattı geçen 900 metre uzunluğundaki Bağımsızlık Caddesi çalışmalar nedeniyle trafiğe kapatıldı. Caddede betonarme perde duvar, 2 istasyon imalatları, yağmursuyu, atık su, içme suyu, elektrik, telekom ve haberleşme imalatlarından oluşan altyapı ile bordür ve tretuvar üstyapı çalışmalarına başlandı. Titizlikle yürütülen çalışmaların yakında zamanda tamamlanması planlanıyor. Asfalt serimi sonrası Bağımsızlık Caddesi yeniden trafiğe açılacak. Altyapı çalışmaları tamamlanan tramvay hattı güzergâhında ise raylar döşenmeye başlanacak. Projenin tamamlanmasıyla Alikahya trafiği rahatlayacak ve Kocaeli Stadı başta olmak üzere ulaşım daha konforlu ve hızlı hale gelecek.