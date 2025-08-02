İBB iştiraki Kültür AŞ bünyesindeki Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu, ağustos ayında da zengin bir konser ve tiyatro programıyla İstanbulluları ağırlayacak. Sevilen sanatçıların konserlerine ev sahipliği yapacak olan mekânda, ayrıca Şehir Tiyatroları’nın “Açık Hava Yaz Oyunları” kapsamında sahneleyeceği tiyatro gösterileri izleyiciyle buluşacak.İSTANBUL (İGFA) - Yenilenmiş teknik altyapısı, artırılmış seyirci kapasitesi ve geliştirilmiş fiziki koşullarıyla Harbiye Açık Hava, 2025 yazında da İstanbul’un vazgeçilmez kültür ve eğlence duraklarından biri olmayı sürdürüyor. İstanbul’un kültür sanat hayatında özel bir yere sahip olan mekânda, Kültür AŞ tarafından hayata geçirilen “Koltuk Senin” uygulaması sayesinde, gençler boş koltuklardan ücretsiz şekilde yararlanabilecek.

KOLTUK SENİN NASIL ÇALIŞIYOR?

24 yaş ve altı gençlere yönelik olan “Koltuk Senin” uygulamasından yararlanmak oldukça kolay:

Etkinlik saatinden 1 saat önce, girişte bulunan "Koltuk Senin" standı açılıyor.Bilgilendirme toteminde yer alan QR kod ile Radar Türkiye uygulaması indiriliyor.Katılımcılar uygulama üzerinden sıra numarası alıyor.Etkinlik başladıktan sonra boş koltuk olması halinde, sırayla içeri alınarak uygun koltuklara yerleştiriliyorlar.

Harbiye Açık Hava’daki tüm etkinliklerin programına ve bilet satış bağlantılarına, Radar Türkiye uygulamasındaki “Harbiye” sekmesinden ulaşılabilecek.

AĞUSTOS AYI ETKİNLİK TAKVİMİ

2-3 Ağustos 2025 | An Epic Symphony & Hayko Cepkin

4-5 Ağustos 2025 | An Epic Symphony & Özcan Deniz

6 Ağustos 2025| An Epic Symphony & Mustafa Sandal

7 Ağustos 2025 | Melis Fis

8 Ağustos 2025 | Cem Adrian

9 Ağustos 2025| Wardruna

10 Ağustos 2025 İbrahim Tatlıses

11 Ağustos 2025 | Candan Erçetin “30. Yıl Konseri”

15-16-17 Ağustos 2025 | Fosforlu Cevriye

20-21 Ağustos 202 | Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım

23-24 Ağustos 2025 | Tartuffe

25 Ağustos 2025| Yaşar

26-27 Ağustos 2025| Khruangbin

28 Ağustos| Yıldız Tilbe

29 Ağustos 2025 | Derya Bedavacı

30 Ağustos 2025| Sıla

31 Ağustos 2025 |Hakan Altun

Etkinlik biletleri, Passo, Biletix ve Biletinial platformları üzerinden satışa sunuluyor. Katılımcılar, bu platformlar aracılığıyla biletlerini kolayca temin edebilecek.