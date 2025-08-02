Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Azerbaycan Yaşat Vakfı arasındaki iş birliği kapsamında düzenlenen yaz kampı, iki kardeş ülkeden şehit çocuklarını Azerbaycan'da bir araya getirdi.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü ile Azerbaycan’da şehit ve gazi ailelerine destek olmak amacıyla kurulan Yaşat Vakfı arasındaki iş birliği çerçevesinde iki ülkenin şehit aileleri sosyal projelerle destekleniyor.

Bu kapsamda bu yıl 4’üncüsü düzenlenen ve 27 Temmuz'da Lenkeran şehrinde başlayan "Yaşat Yaz Kampı", Karabağ şehitlerinin çocuklarının yanı sıra, Türkiye'den gelen 20 şehit çocuğunu ağırladı.

Kampta 15-17 yaş grubundaki çocuklar 4 gün boyunca çeşitli aktivitelerin ve eğitimlerin yanı sıra, geziler ve psikologların katılımıyla düzenlenen danışmanlık seanslarıyla hem keyifli hem de destekleyici bir ortamda zaman geçirdi.

Çocuklar, seramik yapımı, binicilik ve okçuluk gibi farklı faaliyetlerle yeteneklerini keşfetme fırsatı buldu. Bazıları zorlu parkurlarda yeteneklerini sergilerken, bazıları yeni hobiler edindi. Yaz kampına Türkiye ve Azerbaycan’dan katılan çocuklar, "iki devlet tek millet" anlayışını pekiştirerek yeni dostluklar kurdu. Türk çocukları, Azerbaycan kültürünü yakından tanıma fırsatı bulurken, her iki ülkenin çocukları da ortak tarih ve kültürel bağlarının önemini daha iyi anladı.