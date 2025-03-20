Afyonkarahisar’da 12 yıl 11 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan şahıs Jandarma Suç Araştırma Dedektifleri (JASAT) tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde H.B. isimli şahsın güveni kötüye kullanma suçundan 12 yıl 11 ay 15 gün hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen JASAT ekipleri şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.